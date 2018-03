Beobachtungsstelle: Rebellengruppe in Ost-Ghuta verkündet Waffenruhe

Kurz zuvor hatten Hunderte Oppositionskämpfer einer anderen Gruppe damit begonnen, die belagerte Stadt Harasta in Ost-Ghuta zu verlassen. Sollte sich auch die Failak al-Rahman dazu entschließen, Ost-Ghuta zu verlassen, wäre die mächtige Dschaisch al-Islam die letzte dort verbliebene Rebellengruppe. Die Hisbollah kämpft in Syrien an der Seite der Truppen von Präsident Baschar al-Assad.