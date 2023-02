Beratung: Biden macht Vize-Chefin der Fed zu seiner Beraterin für Wirtschaftspolitik

Der heute 67-jährige Bernstein arbeitete Biden zu, als dieser als Vize unter Ex-Präsident Obama diente. Bernstein hat einen Doktortitel in Sozialwissenschaften an der Columbia University erworben. Er gehört dem CEA bereits an und soll als dessen neuer Chef auf die bisherige Amtsinhaberin Cecilia Rouse folgen, die an die Princeton-Universität zurückkehren möchte.