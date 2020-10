Berg-Karabach Armenien und Aserbaidschan einigen sich auf Waffenruhe

Armenien und Aserbaidschan haben sich auf eine Waffenruhe in der schwersten Gewalteskalation seit Jahren in der Südkaukasusregion Berg-Karabach geeinigt. Diese soll schon am Samstagmittag beginnen soll. Das teilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am frühen Samstagmorgen in Moskau mit. Das russische Ministerium veröffentlichte in der Nacht zum Samstag eine entsprechende Erklärung dazu.