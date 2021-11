Berg-Karabach: Tote bei neuen Gefechten mit Aserbaidschan – Armenien ruft Russland zu Hilfe

Armenien gab an, 15 seiner Soldaten seien getötet und zwölf gefangen genommen worden. Das Land teilte ferner den Verlust von zwei militärische Stellungen an der Grenze mit. Es rief zugleich Russland auf, im Rahmen eines Verteidigungsbündnisses Hilfe zu leisten, wie die russische Agentur Interfax meldete. Eine Reaktion der Regierung in Moskau darauf lag zunächst nicht vor. Russland unterhält eine Militärbasis in Armenien.