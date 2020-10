Bergkarabach Armenien und Aserbaidschan einigen sich auf Entspannungsschritte

Im blutigen Konflikt um Bergkarabach im Südkaukasus soll es keine gezielten Angriffe mehr auf die Bevölkerung und auf zivile Objekte geben. Darauf verständigten sich die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan am Freitagabend nach stundenlangen Verhandlungen in Genf in der Schweiz. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit. Bei den Gefechten kamen zuletzt etwa 130 Zivilisten ums Leben.