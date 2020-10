Bergkarabach Krieg: Auch nach Krisengipfel in Washington weitere Kämpfe in Bergkarabach

Die Kämpfe um die Kaukasus-Region Bergkarabach gehen auch nach dem Krisengipfel in Washington weiter. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, es gebe Gefechte in Bergkarabach und seiner Umgebung. Die größte Stadt der Region, Stepanakert, wurde laut den Behörden von Bergkarabach von Aserbaidschan unter Beschuss genommen.