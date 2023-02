Bis zu 1,2 Milliarden Dollar sollen es sein. Beträge in dieser Höhe soll Nordkorea in den vergangenen sechs Jahren erbeutet haben. Und dies allein durch Cyberkriminalität. Das Geld, das häufig anonym in Kryptowährung wie Bitcoin oder Ether angelegt worden sei, werde von dem heftig sanktionierten Land für die Finanzierung seines Atom- und Raketenprogrammes benutzt, heißt es im UN-Bericht.