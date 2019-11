Bericht: Huawei darf vorerst wohl weiter mit US-Firmen handeln

Die USA wollen nach einem Bericht der New York Times amerikanischen Firmen Geschäfte mit dem chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei vorerst weiter eingeschränkt erlauben. Die USA würden den Schritt am Montag bekanntgeben, dem Tag, an dem die bisherige Erlaubnis auslaufe, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Freitag auch der Nachrichtenagentur Reuters.