Bericht Oxfam: Reiche leben viel klimaschädlicher als arme Menschen

20. November 2023 | Quelle: dpa

Der Yachthafen in Monaco. Bild: Bild: dpa

Der extreme Konsum der Reichen und Superreichen beschleunigt nach Datenanalysen der Entwicklungsorganisation Oxfam die Erderwärmung in geradezu obszöner Weise. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursachte 2019 so viele klimaschädliche Treibhausgase wie die fünf Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel ausmachen, wie es in einem Oxfam-Bericht heißt.