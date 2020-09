Bericht über Steuerunterlagen Trump soll 2017 nur 750 Dollar Einkommensteuer gezahlt haben

Der durchschnittliche US-Amerikaner zahlte laut der Steuerbehörde IRS im Jahr 2017 Einkommenssteuer in Höhe von 12.200 Dollar. Das ist in etwa 16 Mal so viel, wie das, was der Präsident im gleichen Jahr gezahlt hat. Die Einkommensteuer hilft bei der Finanzierung des Militärs und inländischer Programme.



Während seiner ersten zwei Jahre als Präsident erhielt Trump demnach aus Geschäften im Ausland 73 Millionen Dollar. Dazu gehören Golfplätze in Schottland und Irland, und Geschäfte auf den Philippinen, in Indien und der Türkei. 2017 zahlte Trump 145.400 Dollar Steuern in Indien und 156.824 Dollar auf den Philippinen. Investitionskredite für Unternehmen erlaubten es der „New York Times“ zufolge, Trumps Einkommen für 2016 und 2017 zu reduzieren, nachdem er für die Abgabe seiner Steuererklärung eine Fristverlängerung bekommen hatte.