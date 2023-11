Bericht: USA und China wollen über Rüstungskontrollen reden

In den vergangenen Monaten haben die USA mit einer Reihe bilateraler Gesprächen versucht, die angespannten Beziehungen zu China zu verbessern. Am Dienstag hatte ein amerikanischer Regierungsmitarbeiter angekündigt, Unterhändler beider Seiten hätten sich grundsätzlich auf ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im November in San Francisco geeinigt. Allerdings müssten noch wichtige Details ausgearbeitet werden.