Beschäftigung Arbeitslosigkeit in Spanien fällt auf tiefsten Stand seit 2008

MadridIn Spanien hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Sommer weiter verbessert. Im dritten Quartal sei die Arbeitslosenquote auf 14,55 Prozent gesunken, teilte die spanische Statistikbehörde INE am Donnerstag in Madrid mit. Damit sank die Arbeitslosigkeit im zweiten Quartal in Folge und erreichte in den Monaten Juli bis September das niedrigste Niveau seit Ende 2008.