Bestechungsskandal beim BAMF: Referatsleiterin schon seit Oktober 2016 von Posten enthoben

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, die zuerst über den Fall berichtete, soll die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle in mehr als 1200 Fällen Asylanträge positiv beschieden haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorlagen. NDR, Radio Bremen und „Süddeutsche Zeitung“ berichten unter Berufung auf die Ermittler sogar von rund 2000 unrechtmäßigen Asylbescheiden. In den meisten Fällen ging es um Jesiden aus Syrien. Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch und Donnerstag insgesamt acht Objekte durchsucht, darunter auch zwei Rechtsanwaltskanzleien. Neben der ehemaligen Leiterin der BAMF-Außenstelle ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen auch gegen drei Rechtsanwälte aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachen.