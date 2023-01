Bestechungsskandal Katar lobbyiert in den USA noch viel aggressiver als in Europa

1,5 Millionen an Bargeld haben belgische Ermittler im Zusammenhang mit dem Bestechungsskandal im Europäischen Parlament sichergestellt. Mit Hilfe eines geständigen Kronzeugen versuchen belgische Ermittler aufzuklären, in welchem Umfang und zu welchem Zweck das Emirat Katar versucht hat, politische Entscheidungen in der EU zu beeinflussen. Europa war für Katars nicht immer legale Lobbyaktivitäten aber wohl nur ein Nebenschauplatz: Wichtigster Adressat ist die US-Politik in Washington. Alleine im Jahr 2022 gab das Emirat in den USA sieben Millionen Dollar für Lobbying aus. Die Nichtregierungsorganisation Open Secret hat dies aus den öffentlich zugänglichen Zahlen des US-Justizministerium errechnet.