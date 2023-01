Bestechungsskandal Katars Lobbyisten haben in den USA mehr erreicht als in der EU

1,5 Millionen an Bargeld haben belgische Ermittler im Zusammenhang mit dem Bestechungsskandal im Europäischen Parlament sichergestellt. Mit Hilfe eines geständigen Kronzeugen versuchen belgische Ermittler aufzuklären, in welchem Umfang und zu welchem Zweck das Emirat Katar versucht hat, politische Entscheidungen in der EU zu beeinflussen.