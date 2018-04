Besuch bei Merkel: Poroschenko bringt ukrainische Wirtschaftsprobleme nach Berlin

Seinem Volk hatte er versprochen, gleich nach Amtsantritt im Juni 2014 sein Firmenimperium zu verkaufen. Das sei aber nicht gelungen, „da sich dafür kein Käufer findet, weil einige meiner Firmen durch Herrn Putin blockiert sind.“ Immerhin sei er „der erste Politiker in Osteuropa, der die Verwaltung seines Vermögens öffentlich an einen externen Verwalter übergeben hat ­ an die renommierte Rothschild Bank“, berichtet Poroschenko. „Schon seit drei Jahren mische ich mich da in keiner Weise in die Geschäftsführung mehr ein.“