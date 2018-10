Besuch bei Trump Die skurrile Show des Kanye West im Oval Office

Im Oval Office sprach West zudem über seine Psyche, über deren Zustand seit seinem Krankenhausaufenthalt 2016 spekuliert wird. Einmal sei bei ihm eine bipolare Störung festgestellt worden, doch habe ihm ein Neuropsychologe später erklärt, es habe sich um eine falsche Diagnose gehandelt. Vielmehr leide er an Schlafentzug, was in zehn bis 20 Jahren Demenz auslösen könne. Dann würde er sich nicht einmal an den Namen seines Sohnes erinnern, sagte West.