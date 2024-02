Besuch im weißen Haus Scholz wirbt für US-Investitionen in Deutschland

„Der Optimismus, den deutsche Unternehmen in den USA an den Tag legen, spiegelt nicht nur das Vertrauen in die Stabilität, sondern auch in das enorme Wachstumspotenzial dieses transatlantischen Marktes wider“, sagte die Außenwirtschaftsexpertin des DIHK, Melanie Vogelbach, zu Reuters. „Von der positiven Entwicklung der US-amerikanischen Wirtschaft profitieren nicht nur die dort bereits ansässigen Unternehmen, sondern auch die deutschen Exporteure.“ Während die deutschen Ausfuhren im vergangenen Jahr insgesamt gesunken und in einzelnen wichtigen Absatzmärkten eingebrochen seien, habe der Handel mit den USA um rund ein Prozent zugelegt. Die Partnerschaft müsse gestärkt und Hindernisse abgebaut werden. „Dafür ist etwa der Handels- und Technologierat (TTC) zwischen den USA und der EU ein wichtiges Dialogforum“, sagte sie.



