Besuch in Brüssel Meloni: „Die Stimme Italiens in Europa wird stark sein”

03. November 2022 | Quelle: dpa

Giorgia Meloni, die neue Ministerpräsidentin von Italien. Bild: Bild: dpa

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel eine größere Rolle ihres Landes in der Europäischen Union angekündigt. „Die Stimme Italiens in Europa wird stark sein”, kündigte die rechtsradikale Politikerin am Donnerstag am Rande ihres Besuchs an. Ihre Gesprächspartner aus den EU-Institutionen beschworen wiederum den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft.