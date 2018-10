Besuch in Budapest Herzlicher Empfang für Erdogan bei Staatsbesuch in Ungarn

So will Erdogan die renovierte Türbe (Grabstätte) des Sufi-Heiligen Gül Baba einweihen. Der charismatische Führer eines Derwisch-Ordens war im 16. Jahrhundert mit den osmanischen Eroberern nach Ungarn gekommen. Er starb 1541 in Buda, das heute zu Budapest gehört. Sein Grabmal gilt als das am nördlichsten gelegene Heiligtum des Islams.