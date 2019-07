Besuch in den USA: Altmaier glaubt an Handelsabkommen

Bevor die Fotografen ihre Bilder machen können, dirigiert Peter Altmaier noch ein bisschen. „A little closer to me, Governor“, so der Bundeswirtschaftsminister zu seiner Gastgeberin Kay Ivey, der Gouverneurin des US-Bundesstaats Alabama. Die Politikerin rückt ein bisschen näher an ihn heran, dann lächeln beide in die Kameras.