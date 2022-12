Besuch in den USA Selenskyj prophezeit vor dem US-Kongress Wendepunkt im Krieg

„Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen“, ruft Selenskyj den Abgeordneten bei seiner ersten Auslandsreise in Kriegszeiten unter immer wieder aufbrandendem Jubel entgegen. „Die russische Tyrannei hat die Kontrolle über uns verloren“. Auch heute tritt er - ganz Kriegspräsident – in einem olivgrünen Militärpullover mit dem Emblem des Oberbefehlshabers auf. Er macht klar, dass er mehr Waffen braucht, während sich eine neue Phase im bald einjährigen Ukraine-Krieg abzeichnet. Das kommende Jahr werde einen „Wendepunkt“ in dem Konflikt mit sich bringen, prophezeite er: „wenn ukrainischer Mut und amerikanische Entschlossenheit die Zukunft unserer gemeinsamen Freiheit garantieren müssen – der Freiheit von Menschen, die für ihre Werte einstehen.“