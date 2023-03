Besuch in der Ukraine EU-Parlamentspräsidentin: Kampfjets ernsthaft erwägen

04. März 2023 | Quelle: dpa

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt (Archivbild). Bild: Bild: dpa

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola dringt auf eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte. „Die Mitgliedstaaten sollten ernsthaft erwägen, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken”, sagte Metsola am Rande eines Besuchs in der westukrainischen Großstadt Lwiw. Sie werde weiterhin dazu auffordern, alles an Ausrüstung bereitzustellen, was die Ukraine für einen Sieg benötige.