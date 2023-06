Besuch in Deutschland China will von „Entkopplung“ nichts wissen

Für China war es eine große Überraschung, wie sehr der Krieg in der Ukraine den Westen geeint hat. Das Verhältnis zu den USA gilt als praktisch irreparabel. Allein die Tatsache, dass US-Außenminister Blinken am Sonntag zum ersten Mal in seiner Amtszeit nach Peking reiste, um dort seinem Amtskollegen Qin Gang für fünf Stunden gegenüber zu sitzen, wird inzwischen als Erfolg in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen gefeiert.