Besuch in Istanbul „Geschätzte Freundin“ – Erdogan findet freundliche Worte für Merkel

Die Affäre um den inhaftierten türkischen Kooperationsanwalt der deutschen Botschaft in Ankara hat zum Jahresende die Beziehungen erneut belastet. Die türkische Regierung wirft ihm Spionage vor. Es wird vermutet, dass der Jurist Daten von Menschen aus der Türkei bei sich hatte, die in Deutschland Asyl beantragt haben und die nun der Türkei in die Hände gefallen sind. Der Mann war bereits im September festgenommen worden und sitzt trotz Drängens aus dem Außenministerium in Berlin weiter in U-Haft.