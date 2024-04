Besuch in Kiew Habeck verspricht Ukraine weitere Unterstützung Deutschlands

19. April 2024 | Quelle: dpa

Vizekanzler Robert Habeck besucht zurzeit die Ukraine. Bild: Bild: dpa

Bei seinem Besuch in der Ukraine erneuert Robert Habeck die deutschen Versprechen an das angegriffene Land. Am frühen Morgen muss der Vizekanzler mit seiner Delegation selbst in den Luftschutzkeller.