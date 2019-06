Besuch in Polen: Trump droht Deutschland mit Nord-Stream-Sanktionen und Truppenverlagerung

Polen dagegen halte sich an Absprachen, lobte Trump. Insgesamt ging es in den Gesprächen viel um die Bundesrepublik. Bei der deutsch-amerikanischen Konferenz Atlantik-Brücke in Berlin hatte am Mittwoch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den US-Präsidenten noch in Schutz genommen und sich klar zum Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben bekannt. Zumindest kurzfristig hat dies nichts bewirkt.