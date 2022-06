Besuch in Warschau: Von der Leyen: Polen bekommt Milliardenhilfen nur gegen Reform der Justiz

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach der Billigung des polnischen Corona-Aufbauplans betont, dass vor der Auszahlung von Milliarden-Hilfen vereinbarte Justiz-Reformen umgesetzt werden müssen. „Erst müssen die Meilensteine erreicht werden, dann folgt die Auszahlung der Gelder“, sagte die Politikerin am Donnerstag bei einem Besuch in Warschau. Zugleich machte sie deutlich: „Wir sind noch nicht am Ende des Weges, was die Rechtsstaatlichkeit in Polen betrifft.“