Betrugsprozess in New York Verliert Donald Trump den Trump Tower?

Generalstaatsanwältin James wirft dem Ex-Präsidenten unter anderem vor, Vermögenswerte in Geschäftsberichten falsch angegeben zu haben, um etwa günstigere Konditionen bei Krediten oder Versicherungen zu bekommen. In diesem zentralen Punkt der Klage ordnete der zuständige Richter Arthur Engoron am vergangenen Dienstag an, dass Gewerbescheine für Trump-Unternehmen in New York eingezogen werden und die Firmen unter Aufsicht eines Treuhänders kommen sollten. Das Urteil könnte den Ex-Präsidenten letztlich dazu zwingen, symbolträchtige Immobilien wie den Trump Tower in Manhattan aufzugeben.