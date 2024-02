Betrugsprozess „Vernichtende Niederlage“: Trump muss über 350 Millionen Dollar Strafe zahlen

Seine Karriere als Unternehmer

Schnell stürzte sich Donald Trump in umfangreiche Immobilienprojekte. Allerdings brachten riskante Investitionen ihm den Ruf eines kontroversen Immobilienentwicklers ein. Laut der „New York Times“ musste er 1995 sogar ein Defizit von 916 Millionen Dollar steuerlich geltend machen. Dennoch überwand er die Krise und sein Unternehmen kehrte zu profitablen Geschäften zurück. Sein Name schmückt nach wie vor große Bauprojekte, darunter den Trump World Tower in New York und das Trump International Hotel and Tower in Chicago (siehe Foto). Außerdem führt er eine eigene Hotelkette. Nebenbei investierte Trump in verschiedene Sportarten wie Golf oder American Football und steckte Geld in Medienunternehmen. Dabei nutzte er die Gelegenheit, selbst als Autor, Kommentator oder Schauspieler medial präsent zu sein.

Bild: AP