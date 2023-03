Bettina Stark-Watzinger Erstmals wieder deutsche Ministerin in Taiwan

20. März 2023 | Quelle: dpa

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) führt in Taiwan Gespräche über Bildung, Forschung und Technologie. Bild: Bild: dpa

Als erstes deutsches Regierungsmitglied seit mehr als zwei Jahrzehnten besucht Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger Taiwan. Die FDP-Politikerin begann am Montag ihre mehrtägige Reise in den demokratisch regierten Inselstaat. In der Hauptstadt Taipeh sind am Dienstag und Mittwoch Gespräche mit Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft geplant.