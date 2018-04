Bewaffneter Einsatz: Streit zwischen Paris und Rom um Einsatz in Migranten-Station

Vor dem Hintergrund der Migrationskrise - in Italien kamen in den vergangenen Jahren rund 600.000 Flüchtlinge an - kommt es an der Grenze zu Frankreich immer wieder zu Spannungen. Französische Polizisten fangen Migranten, die weiter nach Norden wollen, an der Grenze ab und schicken sie zurück. Hilfsorganisationen werfen ihnen dabei immer wieder zu hartes Vorgehen vor.