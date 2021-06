Beziehung zwischen der EU und den USA Warum wir die Partnerschaft mit den USA genau jetzt stärken müssen

Neben den entscheidenden Klimafragen gilt es, die technologische Transformation in einem dritten Kooperationsfeld abzudecken. Der Vorschlag der US-Finanzministerin Janet Yellen für eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen eröffnet dafür wichtige Spielräume. Die Biden-Administration zeigt sich offener gegenüber einer Digitalkonzernsteuer auf OECD-Ebene als die Trump-Administration es tat, das muss die EU nutzen und die Gespräche fortführen. Der von der EU vorgeschlagene Rat für Handel und Technologie würde die Systemrivalität mit China auf seinem Tisch liegen haben, einen Austausch zu technologischen Fragen ermöglichen und für deren Lösung einen institutionellen Rahmen schaffen. Die Beteiligung der Parlamente auf beiden Seiten des Atlantiks ist Grundvoraussetzung für diesen Technologiedialog. In der Handelspolitik müssen die USA und die EU koordinierte Chinastrategien entwickeln. Eine Plattform dafür bietet der vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und US-Außenminister Antony Blinken jüngst wiederbelebte bilaterale Dialog zu China. Schließlich braucht es transatlantisch koordinierte Politikangebote, um weltweit Partnerländer in ihrer Entwicklung zu stärken.