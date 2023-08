„Dieses historische Treffen beweist, wie wichtig diese Beziehung nicht nur für unser Land, sondern auch für die internationale Sicherheit ist”, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Donnerstag. Es handle sich dabei auch an eine „Botschaft an die Welt und die Region”. Ziel sei es, „mögliche Aggressoren” abzuschrecken und „Stabilität und Sicherheit” in der Region und international sicherzustellen. Berichten zufolge planen die drei Länder die Einrichtung einer militärischen Hotline, um sich in einer Krisensituation schnell austauschen zu können.