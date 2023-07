Beziehungen : US-Finanzministerin in Peking will gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb

US-Finanzministerin Janet Yellen wirbt zu Beginn ihres Besuchs in China um bessere Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. „Wir streben einen gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb an, der den amerikanischen Arbeitnehmern und Unternehmen zugutekommt, und wir wollen bei globalen Herausforderungen zusammenarbeiten“, twitterte Yellen am Donnerstag kurz nach ihrer Ankunft in Peking.