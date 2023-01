US-Präsident Joe Biden hat geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in seiner Garage aufbewahrt. Nach dem Fund vertraulicher Unterlagen in einem Büro in Washington bestätigte das Weiße Haus am Donnerstag, dass auch in Bidens Haus in Wilmington im US-Staat Delaware eine „kleine Anzahl“ von Unterlagen entdeckt worden sei. Sie lagen demnach in einem Lager in seiner Garage. Biden selbst räumte ein, auch in seiner Privatbibliothek sei ein Geheimdokument gefunden worden. Er werde in jeder Hinsicht mit den Ermittlern des Justizministeriums kooperieren, die klären sollen, wie die Akten dorthin gelangten, sagte Biden.