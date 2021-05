Bilanz-Betrug Große Koalition einig beim Wirecard-Gesetz: Darum geht es

Der frühere Dax-Konzern war im Juni 2020 nach Bekanntwerden milliardenschwerer Luftbuchungen in die Pleite gerutscht. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Mehrere Ex-Manager von Wirecard sitzen in Untersuchungshaft, ein früherer Vorstand ist auf der Flucht.



Mehr zum Thema: Vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss müssen an diesem Donnerstag zwei ehemalige Geheimdienstkoordinatoren der Bundesregierung aussagen. Es geht um Kontakte zum flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek und Lobby-Arbeit.