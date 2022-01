Bilanz nach einem Jahr Präsidentschaft Diese fünf Punkte zeigen Joe Bidens wirtschaftspolitisches Dilemma

Und auch ein weiteres Problem kann Biden nicht einfach abschütteln: die Pandemie. „Es gibt viel Frustration und Ermüdung im Land“, so Biden vor der Presse. „Und wir kennen den Grund: Covid-19.“ Die Krise will nicht abebben. Kurz bevor der Präsident sein Amt antrat, überschritten die USA die Grenze von 400.000 Corona-Toten – die Folge einer chaotischen Politik seines Amtsvorgängers und der konsequenten Weigerung eines Teils seiner Anhänger, sich vor dem Virus zu schützen. Allein am Tag der Amtsübergabe starben 4380 Menschen in den USA an Covid-19.