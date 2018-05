Bildung Die Azubis sollen es richten

von Karin Finkenzeller 13. Mai 2018

Bahnmitarbeiter und Beamte demonstrieren gegen die Reformen des französischen Präsidenten Macron. Bild: dpa Bild:

Die praxisnahe Ausbildung in einem Betrieb gilt in Deutschland als guter Start ins Berufsleben. Anders ist die Situation in Frankreich: Dort werden in der Regel nur Schulversager zum Lernen in die Betriebe abgeschoben.