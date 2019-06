Bildungsgewerkschaft: GEW mahnt Politik zu mehr Einsatz gegen Sanierungsstau an Schulen an

Nach einer im Juni veröffentlichten Studie der bundeseigenen Förderbank KfW lag der Investitionsrückstand an Schulen 2018 bei 42,8 Milliarden Euro. Für den sogenannten KfW-Kommunalpanel werden Kämmereien in Städten, Gemeinden und Landkreisen befragt. Bei struktur- und finanzstarken Kommunen sei der Investitionsrückstand eher ein temporäres Phänomen und habe mit begrenzten Kapazitäten am Bau zu tun, sagte der KfW-Kommunalexperte Stephan Brand. „Anders sieht das bei struktur- und finanzschwachen Kommunen aus, die auch in konjunkturellen Hochzeiten kaum ihre Haushalte ausgleichen und darum auch nicht ausreichend investieren können.“ Hier sei gezielte Entlastung beziehungsweise Unterstützung notwendig.