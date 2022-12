Die Teilnehmerstaaten müssten nun jeweils einzeln „den Schutz in ihren Gebieten so stark wie möglich gestalten”, mahnte Jannes Stoppel von Greenpeace Deutschland an. Zudem gebe es noch eine Finanzierungslücke. Auch der Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Olaf Bandt, sagte, es sei „zu früh, um in echten Jubel auszubrechen”. Viele Umsetzung- und Kontrollfragen seien noch ungeklärt. „Es bleibt zu befürchten, dass unsere Rohstoffgier im Nahrungs-, Forst- oder Bergbaubereich die Erfolge international zunichtemachen wird.”