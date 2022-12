Es soll „sichergestellt und ermöglicht” werden, so heißt es im Text der Erklärung, dass bis 2030 auf der Erde mindestens 30 Prozent der Landflächen, der Binnengewässer und der Küsten- und Meeresflächen „wirkungsvoll konserviert” werden. Das soll wo möglich auch in Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften passieren. Die „30 bis 30”-Zielsetzung galt schon im Vorfeld als herausragend wichtig, ihre Verabschiedung feiern Umweltschützer als großen Erfolg. „Ein Biodiversitäts-Ziel von diesem Ausmaß gab es noch nie”, sagt Brian O’Donnell von der Organisation Campaign for Nature. Kritisiert wird allerdings, dass im Text zu wenig spezifiert sei, was „wirkungsvoll konserviert” eigentlich genau bedeute.