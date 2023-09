Bis 2035 Britischer Premier verschiebt Verbrenner-Verkaufsverbot

Die Chefin des Autobauers Ford in Großbritannien, Lisa Brankin, teilte mit, das Unternehmen habe 430 Millionen Pfund in den Bau von Elektroautos in dem Land investiert. „Unser Unternehmen braucht von der britischen Regierung drei Dinge: Ehrgeiz, Einsatz und Kontinuität“ gab sie an. „Eine Lockerung von 2030 an würde alle drei untergraben“.