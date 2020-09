Black Lives Matter: Erneut Zusammenstöße bei Anti-Rassismus-Protesten in USA

In den USA ist es bei anhaltenden Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt am Wochenende erneut in mehreren Städten zu teils schweren Zusammenstößen gekommen. In Portland im Bundesstaat Oregon etwa wurde am 100. Tag der Demonstrationen die Polizei in der Nacht zu Sonntag nach eigenen Angaben mit Brandsätzen beworfen.