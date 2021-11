Black Lives Matter: Gewaltsame Proteste in Portland nach Freispruch für Jugendlichen

Eine Demonstration gegen den Freispruch des Schützen von Kenosha ist am Freitagabend in Portland im US-Staat Oregon in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei sprach von einem Aufruhr in der Innenstadt, weil Teilnehmer der Protestaktion Fensterscheiben einschlugen, Gegenständen auf Beamte warfen und drohten, das Gerichtsgebäude in Brand zu setzen, wie der Sender KOIN TV berichtete. An der Demonstration beteiligten sich rund 200 Menschen.