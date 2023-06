Blauhelme Baerbock fordert klares Abzugsmandat für UN-Mission in Mali

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die Bundesregierung setzt sich laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für einen geordneten Abzug aus Mali ein. Bild: Bild: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ein klares Abzugsmandat für das wohl bevorstehende Ende der UN-Friedensmission Minusma im westafrikanischen Mali verlangt. „Ein Abzugsmandat, was die Sicherheit der Menschen und die Sicherheit der Soldaten im Blick hat” sei sehr wichtig, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrer mongolischen Kollegin Batmunkh Battsetseg in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator. Die Bundesregierung setze sich im UN-Sicherheitsrat in New York für einen geordneten Abzug ein.