Blockade der Türkei Neue Terrorgesetze in Nato-Anwärterland Schweden in Kraft

01. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ulf Kristersson ist Ministerpräsident von Schweden. Hier bei einer Pressekonferenz zur schwedischen NATO-Bewerbung. Bild: Bild: dpa

Es soll ein entscheidender Baustein auf dem holprigen Weg in die Nato sein: In Schweden sind am Donnerstag neue Terrorgesetze in Kraft getreten. Von nun an ist es in dem skandinavischen EU-Land strafbar, sich an einer Terrororganisation zu beteiligen, eine solche Beteiligung zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen. Bei Verstößen drohen mehrjährige Haftstrafen.