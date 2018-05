„Blocking Statute“: EU reaktiviert Abwehrgesetz gegen Iran-Sanktionen der USA – „Wir müssen jetzt handeln“

SofiaDas sogenannte „Blocking Statute“ werde am Freitagvormittag auf den Weg gebracht, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag nach einem EU-Spitzentreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. „Wir müssen jetzt handeln“, sagte Juncker am Donnerstag. Es gehe darum, vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu schützen.