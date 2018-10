Blocking-Verordnung EU-Pläne gegen Iran-Sanktionen laufen ins Leere

Die Blocking-Verordnung untersagt europäischen Unternehmen explizit, die US-Sanktionen zu befolgen. Bei einem Verstoß droht in Deutschland ein Bußgeld von 500.000 Euro. Anwälte gehen davon aus, dass die Bußgelder in der Praxis nicht angewandt werden. Sie erwarten außerdem, dass Unternehmen sich auf strategische oder wirtschaftliche Gründe berufen werden, so dass ihnen nicht nachgewiesen werden kann, dass sie die Sanktionen befolgen.