«Blutiger November» Schwerste Proteste seit Wochen im Iran

16. November 2022 | Quelle: dpa

Protest in der iranischen Hauptstadt nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini (Archivbild aus dem Oktober). Bild: Bild: dpa

Gedenken an den „blutigen November” von 2019 haben die schwersten Proteste seit Wochen im Iran ausgelöst. In weiten Landesteilen strömten in der Nacht zu Mittwoch Menschen auf die Straßen. In der Hauptstadt Teheran waren chaotische Szenen zu beobachten.